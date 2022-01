Slash: scopri come vincere la sua chitarra autografata!

Virgin Radio, in collaborazione con mondadoristore.it, le librerie Mondadori aderenti all’iniziativa e BMG, offre la possibilità di aggiudicarsi una chitarra autografata di Slash.

Per partecipare al concorso bisogna acquistare una copia del fenomenale album 4 di Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators (in formato CD standard, LP standard, LP boxset deluxe e CD boxset deluxe) su mondadoristore.it o presso le librerie Mondadori aderenti all’iniziativa entro il 31 marzo 2022.



Una volta acquistato 4 di Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators si riceverà un codice alfanumerico che dovrà essere inserito nella sezione dedicata al concorso su virginradio.it e seguire tutte le informazioni.



Per l’acquisto effettuato presso mondadoristore.it l'e-mail con il codice alfanumerico verrà inviata via e-mail entro sei ore dall’acquisto.



Per l’acquisto effettuato presso le librerie Mondadori aderenti all’iniziativa i clienti riceveranno il codice in cassa su supporto cartaceo che sarà allegato/consegnato unitamente allo scontrino d’acquisto.



L’inserimento del codice deve avvenire entro e non oltre l’10 aprile 2022.



Guarda l’elenco delle librerie Mondadori aderenti all’iniziativa.



Per ogni informazione consulta il regolamento.