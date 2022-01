The Smile: pubblicato "The Smoke", il nuovo singolo del side project dei Radiohead. Ascoltalo qui e guarda il video

I The Smile, il side project dei Radiohead con Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner, hanno pubblicato il nuovo singolo The Smoke e segue il rilascio del primo singolo inedito del gruppo You Will Never Work in Television Again del mese scorso.

Il brano è prodotto dal collaboratore di lunga data dei Radiohead, Nigel Godrich, il quale avrebbe lasciato intendere che un intero LP sarebbe quasi pronto e sarà presto pubblicato.

Gli Smile si esibiranno questo fine settimana con tre concerti nell’arco di 24 ore, tutti sul palco del Magazine London, alle 15.00 e alle 20.00 del 29 gennaio e alle 6:00 del 30 gennaio (orari Eastern Time). I live saranno trasmessi con un un global livestream, permettendo ai fan in ogni parte del mondo di poter godere dello spettacolo in diretta.

Ascolta qui The Smoke, il nuovo singolo dei The Smile. Il video è stato diretto dal regista Mark Jenkin, vincitore di un BAFTA: