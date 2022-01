Simpson, quella volta che Bob Dylan rifiutò una parte nello show. La storia

I Simpson hanno sempre avuto un legame fortissimo con il mondo della musica, in particolare con il rock, genere preferito di Homer e sua grande passione fin da bambino (memorabili le copertine di Queen e Pink Floyd nella sua stanza durante i flashback della sua adolescenza).

Moltissime grandi rockstar hanno deciso negli anni di prestare il loro volto (o meglio, la loro caricatura) e la loro voce all'interno degli episodi della fortunata sitcom animata americana. Da Lenny Kravitz ai Rolling Stones fino a Red Hot Chili Peppers, Sting, Tom Petty, Elvis Costello, Metallica e Ramones (solo per citarne alcuni).

Ma uno dei più grandi cantautori nella storia del rock e folk mondiale rifiutò categoricamente l'offerta di apparire all'interno di un particolare episodio della serie, il nono dell'ottava stagione: Bob Dylan. Ai più non dirà molto ma si tratta della puntata in cui Homer Simpson parla con il suo spirito guida: un episodio molto maturo che entrò subito di diritto tra i migliori della serie mai creati da Matt Groening.

Anche se Bob Dylan rifiutò la partecipazioni alla serie il suo ruolo venne dato ad uno dei più grandi cantautori nella storia della musica: il leggendario The Man In Black, Johnny Cash. Nell'episodio The Mysterious Voyage of Homer, andato in onda il 5 gennaio 1997, Johnny Cash ha interpretato il coyote che appare ad Homer. Nonostante i molti tentativi da parte degli autori per convincere per coinvolgere Dylan l'episodio doppiato da Cash è tutt'oggi ricordato da Matt Groening come uno dei più grandi successi nella storia dei Simpson.