Liam Gallagher commenta il nuovo brano del fratello Noel: "Miserabile im****. Su con il morale, miliardario!"

Il 2022 per i fratelli Gallagher inizia esattamente come era terminato il 2021: l'uno contro l'altro. O meglio, Liam contro Noel.

Il più giovane dei Gallagher si è infatti immediatamente scagliato contro il nuovo brano pubblicato da Noel lo scorso primo gennaio per annunciare ai fan l'arrivo del nuovo album con gli High Flying Birds.

Liam ha ovviamente utilizzato Twitter per far sapere a suo fratello tutto il disappunto per il nuovo brano:

Miserable arse cheer up you billionaire — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2022

"Miserabile imbecille. Su col morale, miliardario"

Non si è fatta attendere la risposta da parte di alcuni fan di Noel. Nello specifico un utente ha esortato Liam ad avere un atteggiamento più positivo per il 2022. Ecco la risposta del cantante di Manchester:

Im trying to be positive but that sound is depressing — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2022

"Sto cercando di essere positivo, ma quel suono fa venire la depressione"

Noel Gallagher ha pubblicato il brano Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 (Demo) per festeggiare l'arrivo del nuovo anno e nel messaggio pubblicato in rete il cantautore di Manchester ha aggiunto di aver "finito, da una decina di giorni, di lavorare al suo nuovo album". Ascoltalo qui: