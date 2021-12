Pink Floyd: annunciata la nuova edizione video di P.U.L.S.E., restaurato e rieditato. Tutte le info

I Pink Floyd hanno annunciato l'uscita di ‘P.U.L.S.E. Restored & Re-Edited’ per la prima volta in Blu-ray dal 18 febbraio 2022.

Il film concerto P.U.L.S.E (diretto sotto la guida dello stimato regista David Mallet) sarà disponibile come cofanetto 2 Blu-Ray e 2 DVD, con il filmato del concerto rieditato in modo esperto da Aubrey Powell/Hipgnosis dai nastri originali per l’uscita The Later Years nel 2019. Il design della cover, originariamente creata da Storm Thorgerson e Peter Curzon per la pubblicazione del 2006, è stata inoltre aggiornata con la fotografia di Aubrey Powell/Hipgnosis e Rupert Truman/StormStudios. L’artwork del packaging è stato disegnato da Peter Curzon dei StormStudios, sotto la direzione di Aubrey Powell/Hignosis.

La pubblicazione vede inoltre la reintroduzione dell’iconica luce pulsante del CD originale del 1995, questa volta alimentata da 2 batterie AA sostituibili. I cofanetti deluxe includono video musicali, i filmati proiettati durante i concerti, documentari, i filmati delle prove per il tour di Pulse e molto altro, insieme ad un booklet di 60 pagine.

P.U.L.S.E. pubblicato come album in origine nel 1995, è stato registrato come estensione Europea del Division Bell tour, i DVD e Blu-Ray includono l’intera performance live di ‘The Dark Side Of The Moon’- l’unica registrazione live filmata di questo album seminale. Il concerto, filmato il 20 ottobre 1994 agli Earls Court a Londra, videro i Pink Floyd suonare alcuni dei classici come anche gli highlights di ‘The Division Bell’. Alcune chicche sono ‘High Hopes’, ‘Keep Talking’, ‘Sorrow’, ‘Wish You Were Here’, ‘Comfortably Numb’ e ‘The Great Gig In The Sky’.

Nick Mason riflette sul CD originale e sulla luce LED pulsante: “essenzialmente, è un dispositivo che pensavamo fosse di intrattenimento. È un’idea di Storm Thorgerson che si collegava a The Dark Side Of The Moon e al battito, è un live album quindi il cofanetto è “vivo”. A parte questo, in termini di seri significati profondi, si potrebbe avere qualche difficoltà nel trovarli”.

1. SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND, PARTS 1-5,7

2. LEARNING TO FLY

3. HIGH HOPES

4. TAKE IT BACK

5. COMING BACK TO LIFE

6. SORROW

7. KEEP TALKING

8. ANOTHER BRICK IN THE WALL, PART 2

9. ONE OF THESE DAYS

THE DARK SIDE OF THE MOON

10. SPEAK TO ME

11. BREATHE (IN THE AIR)

12. ON THE RUN

13. TIME

14. THE GREAT GIG IN THE SKY

15. MONEY

16. US AND THEM

17. ANY COLOUR YOU LIKE

18. BRAIN DAMAGE

19. ECLIPSE

ENCORES

20. WISH YOU WERE HERE

21. COMFORTABLY NUMB

22. RUN LIKE HELL

DISC 2 MUSIC VIDEOS, TOUR SCREEN FILMS, DOCUMENTARIES & ADDITIONAL MATERIAL all in STEREO ONLY

MUSIC VIDEOS (BD 48/24, DVD 48/16)

1. TAKE IT BACK 1994

2. HIGH HOPES 1994

3. MAROONED 2014

PULSE TOUR REHEARSAL 1994 (BD 96/24, DVD 48/16)

4. A GREAT DAY FOR FREEDOM VERSION 1

5. A GREAT DAY FOR FREEDOM VERSION 2

6. LOST FOR WORDS

CONCERT SCREEN FILMS 1994 (BD 96/24, DVD 48/16)

7. SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND PARTS 1-4,7

8. SPEAK TO ME

9. TIME

10. THE GREAT GIG IN THE SKY

11. MONEY

12. US AND THEM (BLACK & WHITE)

13. US AND THEM (COLOUR)

14. BRAIN DAMAGE + ECLIPSE North American Dates

15. BRAIN DAMAGE + ECLIPSE European Dates

16. BRAIN DAMAGE Earls Court, London Dates

DOCUMENTARIES & ADDITIONAL MATERIAL (BD 48/24, DVD 48/16)

17. THE DIVISION BELL ALBUM COVER PHOTOGRAPHY (Ely, Cambridgeshire, UK) 1994

18. PULSE TV AD 1995

19. THE DIVISION BELL AIRSHIPS 1994

20. BEHIND THE SCENES Interviews with the Lead Technicians for the Division Bell Tour

ROCK & ROLL HALL OF FAME INDUCTION 1996 (BD 48/24, DVD 48/16)

21. WISH YOU WERE HERE with BILLY CORGAN

AUDIO-ONLY LIVE RECORDINGS (BD&DVD 96/24)

22. ONE OF THESE DAYS LIVE IN HANOVER 1994

23. ASTRONOMY DOMINE LIVE IN MIAMI