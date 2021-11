Iron Maiden, in arrivo per Natale il libro da colorare della band

Un libro da colorare degli Iron Maiden, The Official Iron Maiden Coloring Book, dell'editore britannico Rock N' Roll Colouring – è in arrivo per Natale. I fan del gruppo saranno in grado di ricreare, ad esempio, la copertina di Powerslave del 1984 in qualsiasi nuova tonalità desiderino. Si tratta dell’unica collezione ufficiale al 100% di immagini degli Iron Maiden da colorare, con venticinque disegni stampati su carta di alta qualità in un formato quadrato.

"Colorare ha significativi benefici per la salute", si legge sulla quarta di copertina, "tra cui la consapevolezza, il rilassamento ed una maggiore concentrazione, e può fornire molte ore di divertimento creativo. Lasciate che la vostra immaginazione corra selvaggiamente; scatenate le vostre abilità artistiche, utilizzando penne, matite e vernice, e godete della soddisfazione di colorare la selezione di opere d'arte da album leggendari degli Iron Maiden", come Piece Of Mind e The Number Of The Beast, più i più recenti The Book Of Souls e Senjutsu.

Il libro sarà disponibile dal 6 dicembre 2021, disponibile per la spedizione in tutto il mondo e preordinabile esclusivamente su Eyesore Merch.