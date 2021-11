Birra, ritorna il calendario dell'avvento anche per il 2021! Il regalo perfetto per aspettare con gusto il Natale

"Il calendario dell'avvento della birra più famoso d'Europa". Ed è proprio il caso di dirlo perché anche quest'anno è tornato Beery Christmas, il calendario di Natale contenente 25 birre artigianali.

Un viaggio alla scoperta di 25 birre artigianali, realizzate esclusivamente per il calendario, provenienti da paesi di tutto il mondo. Il Beery Christmas è una vera e propria caccia al tesoro interessante e divertente, in cui ogni sera di dicembre migliaia di noi in tutta Europa potranno scoprire una nuova birra e soprattutto nuovi sapori. Basato sui calendari dell'Avvento tipici della nostra infanzia, il Beery Christmas è un calendario per adulti. Come l'anno scorso solo la prima casella è chiaramente identificata. Ogni mattina segui il percorso di tubature indicato dalle frecce per trovare la casella corretta e metti subito la birra in frigo, in attesa della degustazione.

Per rendere l'esperienza di Beery Christmas perfetta, il team ha aggiunto su ogni birra la temperatura per una degustazione perfetta e un'idea per il giusto abbinamento a tavola.

La Hopt, l'azienda che produce questo bellissimo calendario, non ha reso noti i nomi delle birre selezionate quest’anno per non rovinare la sorpresa: come per le passate edizioni, la selezione sarà molto variegata e originale e comprenderà nuove birre artigianali da 28 birrifici di fama mondiale.

Le passate edizioni del Beery Christmas sono state un vero successo; chi ha provato il calendario si è detto pienamente soddisfatto, sia per la scelta delle birre, sia per le informazioni fornite dall'azienda.