Limp Bizkit: perché il nuovo album Still Sucks non è uscito in nessun formato fisico?

I Limp Bizkit sono tornati con il loro nuovo album Still Sucks, pubblicato lo scorso 31 ottobre. A dieci anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, Gold Cobra, la band di Fred Durst è tornata in auge grazie, anche, al carisma del suo leader che da qualche mese sfoggia un look del tutto inedito e in linea con la nuova produzione musicale.

Sta di fatto che questo nuovo disco, ad oggi, è disponibile solo sulle piattaforme digitali, e non è acquistabile in nessun formato fisico – CD, vinile o musicassetta. La motivazione di questa bizzarra scelta di marketing – sempre che di marketing si tratti – rimane ancora sconosciuta e nessuno del gruppo ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Il debutto di Still Sucks non è stato tra i più entusiasmanti: entrato alla posizione 155 della Billboard 200, rappresenta il piazzamento più basso nella storia dei Limp Bizkit, nonostante l’attesa fosse alta. E nonostante l’esibizione della band al festival Lollapalooza, che ha incrementato e alimentato l’attenzione sul gruppo e soprattutto su Durst, che si è presentato on stage con tanto di baffi e basettone. Tenendo conto che le vendite dei loro brani sono addirittura raddoppiate, immediatamente dopo l’esibizione in questione, è verosimile ipotizzare che, se fossero stati disponibili i preordini per le copie fisiche, la band avrebbe avuto un numero di richieste altissimo. I Limp Bizkit erano diventati a tutti gli effetti virali, ma non c’è stato nessun riscontro di questo entusiasmo nei confronti del nuovo lavoro in studio. Per contestualizzare meglio il tutto, pensate la band death metal canadese Archspire, per nulla mainstream ma con dei formati fisici disponibili, ha avuto delle vendite migliori dei Limp Bizkit nella prima settimana di uscita dei rispettivi nuovi album.

Di fatto, con il revival della musicassetta e il vinile che ormai da anni vende molto di più dei CD, non si capisce perché una band dovrebbe decidere di non pubblicare un album in nessun formato fisico.

Le speculazioni su questa scelta della band di My Generation sono tante, alcuni pensano che si tratti di una presa di posizione sul fatto che ormai l’ascolto digitale abbia soppiantato quello fisico – concetto non del tutto condivisibile. Altri, invece, azzardano che, semplicemente, alla band importi poco e che ci stia un po’ prendendo in giro, in pieno stile Fred Durst.