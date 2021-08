Fred Durst: "Albert Einstein è la mia rockstar preferita"

Non te lo immagineresti ricurvo a studiare su libri di fisica, ma si sa come con le star del rock non si può dare nulla per scontato. Fred Durst, frontman dei Limp Bizkit, ha infatti rivelato di essere un grande fan di Albert Einstein.

Il cantante, noto per la sua immagine hardcore, sembra essere una persona completamente diversa quando scende dal palco. Durst ha infatti rivelato di essere molto appassionato di scienza e fisica e di passare gran parte delle sue giornate a leggere libri e testi scientifici.

Ed a testimoniare la sua passione per il fisico tedesco e per la scienza c'è anche un tatuaggio sulla sua gamba destra. “Sono davvero ossessionato dalla fisica e dalla ricerca di trovare delle risposte per tutto che succede. Leggo moltissimo, posso dire che negli ultimi 10 anni ho letto soltanto libri di fisica”, ha confessato il cantante alla rivista britannica Kerrang.

Il musicista spiega anche la sua passione per Einstein: “Il fatto che una persona come Einstein sia riuscito a raggiungere la cultura pop mainstream con certe idee e teorie mi manda letteralmente fuori di testa. E' riuscito a tirare fuori delle cose davvero incredibili”. Ma il tedesco non è l'unica ispirazione per Durst: “Penso che Stephen Hawking sia stata una persona altrettanto brillante e se qualche persona vuole cominciare ad avvicinarsi al mondo della fisica i suoi libri sono molto facili da capire”.