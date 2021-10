Limp Bizkit, Fred Durst lancia un sondaggio per i fan: preferite una nuova canzone o l’album intero?

Fred Durst ha coinvolto i fan sul prossimo futuro dei Limp Bizkit. Il cantante, infatti, ha lanciato un sondaggio sulle sue Instagram stories, chiedendo ai suoi followers cosa preferissero ascoltare prima, se una nuova traccia o l’intero album. Dalla sua automobile, la voce di My Generation ha posto il quesito: “New song? New album?”.

Dopo l’uscita del singolo Dad Vibes, che già aveva preallertato tutti i fan della band, è quindi certo l’arrivo di un prossimo nuovo lavoro in studio per i Limp Bizkit, dopo Gold Cobra risalente al lontano 2011. Quello che sappiamo finora è che l’album conterrà 12 tracce, tra cui Dad Vibes, Turn It Up, Bitch e Goodbye. Titoli, questi, menzionati proprio da Durst nella sua Instagram story.

Sempre tramite il social network, in agosto la band aveva diffuso la notizia che della musica nuova era in arrivo: “Nuove canzoni inizieranno a trapelare, una dopo l'altra, in rapida successione, molto presto. Poco dopo uscirà il nostro nuovo album”.

Non resta che aspettare!