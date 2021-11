Simple Plan, pubblicato il nuovo singolo "The Antidote". Ascoltalo QUI

Dopo due anni di attesa i Simple Plan sono tornati con The Antidote, il nuovo singolo che anticipa l'uscita del sesto album di studio.

“Siamo così felici di pubblicare finalmente “The Antidote”, il primo singolo del nostro sesto album di prossima uscita! La canzone è un ritorno al nostro classico sound dei Simple Plan, ma con un tocco moderno. Ha tutti gli elementi che i nostri fan hanno imparato ad amare e ad aspettarsi dalla nostra band: un ritornello grande ed energico e testi onesti e sinceri che trattano della vita e delle lotte che tutti noi affrontiamo. Sembra il punto di partenza perfetto e una grande anteprima di ciò che arriverà con l'album"

"Abbiamo scritto e registrato la canzone prima che arrivasse la pandemia e in un certo senso è diventata ancora più rilevante dopo tutto quello che è successo negli ultimi 20 mesi. Molte persone stanno attraversando momenti difficili in questo periodo e la canzone parla dell'importanza di avere qualcuno o qualcosa a cui rivolgersi quando la vita diventa davvero difficile. Per molti dei nostri fan e per noi, è stata la musica. Il suo potere di guarire, confortare ed essere un'ancora di salvezza non è mai stato più grande e più necessario di questo momento. Speriamo che questa canzone possa arrivare i nostri fan e possa aiutarli ad affrontare i momenti difficili che stiamo vivendo noi tutti".

Il gruppo canadese festeggerà nel 2022 i 20 anni dall'uscita dell'album di debutto No Pads, No Helmets…Just Balls