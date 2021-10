I Green Day pubblicano due 45 giri con le BBC Sessions attraverso la loro azienda di caffè. Tutti i dettagli

I Green Day hanno pubblicato un vinile 7″ in due parti in edizione limitata disponibile esclusivamente per gli abbonati alla loro azienda di caffè, la Oakland Coffee Works. I due dischi contengono alcune tracce registrate durante una live session che la band suonò per BBC Radio 1 nel 1994.

La prima parte (stampata su vinile bianco platino) contiene le versioni live di "2000 Light Years Away" e "She", mentre la seconda parte (stampata su vinile "deep purple") contiene "Basket Case" e "When I Come Around".

"Nel corso degli anni non vedevamo l'ora di pubblicare le BBC Sessions", ha dichiarato il bassista dei Mike Dirnt, “tutti i nostri artisti preferiti le hanno registrate. Sapevamo che queste registrazioni sarebbero uscite un giorno e sarebbero state qualcosa di speciale". "Penso che spesso le registrazioni delle BBC Sessions siano migliori degli originali" ha aggiunto Billie Joe Armstrong.