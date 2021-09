Tool: annunciato il tour mondiale. Manca (per ora) l’Italia

I Tool hanno ufficializzato le date del tour che partirà nel 2022 negli USA per poi arrivare in Europa. "È con grande piacere che posso annunciare il nostro ritorno live", ha detto Danny Carey. “Questi ultimi 18 mesi sono stati davvero duri, ma da grandi prove arrivano grandi lezioni e grandi ricompense. Non vediamo l'ora di condividerle con voi".

I biglietti per tutti i concerti saranno in vendita da venerdì 1 ottobre.

US TOUR



GENNAIO 2022

10 - Eugene, Ore. @Matthew Knight Arena

11 - Tacoma, Wash.@Tacoma Dome

13 - Boise, Idaho @Ford Idaho Center

15 - Sacramento, Calif. @ Golden 1 Center

16 - San Francisco, Calif. @ Chase Center

18 - Anaheim, Calif. @ Honda Center

19 - San Diego, Calif. @ Viejas Arena

21 - Phoenix, Ariz. @ Footprint Center

22 - Las Vegas, Nev. @ T-Mobile Arena

25 - Salt Lake City, Utah @ Maverik Center

27 - Denver, Colo. @ Ball Arena

30 - Tulsa, Okla. @ BOK Center

31 - Dallas, Texas @ American Airlines Center



FEBBRAIO 2022

2 - San Antonio, Texas @ AT&T Center

4 - Houston, Texas @ Toyota Center

5 - New Orleans, La. @ Smoothie King Center

8 - Orlando, Fla. @ Amway Center

9 - Tampa, Fla. @ Amalie Arena

10 - Miami, Fla. @ FTX Arena

19 - Boston, Mass. @ TD Garden

20 - Philadelphia, Pa. @ Wells Fargo Center

22 - Washington, D.C. @ Capital One Arena

23 - Belmont Park, N.Y. @ UBS Arena

26 - Newark, N.J. @ Prudential Center

27 - Buffalo, N.Y. @ KeyBank Center



MARZO 2022

1 - Pittsburgh, Pa. @ PPG Paints Arena

3 - Detroit, Mich. @ Little Caesars Arena

4 - Louisville, Ky. @ KFC Yum! Center

6 - Columbus, Ohio @ Nationwide Arena

8 - Grand Rapids, Mich. @ Van Andel Arena

10 - Chicago, Ill. @ United Center

12 - Omaha, Neb. @ CHI Health Center Arena

13 - Minneapolis, Minn. @ Target Center

15 - Kansas City, Mo. @ T-Mobile Center

17 - Moline, Ill. @ TaxSlayer Center

18 - St. Louis, Mo. @ Enterprise Center

20 - Cleveland, Ohio @ Rocket Mortgage FieldHouse

EUROPE TOUR



APRILE

23 - Copenhagen, DK @ Royal Arena

25 - Oslo, NO @ Spektrum

26 - Stockholm, SE @ Avicii Arena

28 - Hamburg, DE @ Barclaycard Arena

29 - Frankfurt, DE @ Festhalle



MAGGIO

2 - Manchester, UK @ AO Arena Manchester

4 - Birmingham, UK @ Resorts World Arena

6 - Dublin, IE @ 3Arena

9 - London, UK @ The O2 Arena

12 - Paris, FR @ AccorHotels Arena

13 - Antwerp, BE @ Sportpaleis

15 - Berlin, DE @ Mercedes-Benz Arena

17 - Cologne, DE @ Lanxess Arena

19 - Amsterdam, NL @ Ziggo Dome

21 - Krakow, PL @ Tauron Arena

23 - Prague, CZ @ O2 Arena

24 - Budapest, HU @ SportAréna