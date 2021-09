Mark Hoppus dopo la chemio: "mi stanno ricrescendo i capelli ma sono bianchi! Assomiglierò più Clooney o Doc Brown?"

Il grande Mark Hoppus, bassista e frontman dei Blink-182, ha terminato da qualche settimana il ciclo di chemioterapia contro il cancro che l'ha colpito negli scorsi mesi e ora i suoi capelli stanno ricrescendo, come testimoniato nel suo ultimo post su Instagram. Ma c'è solo un problema: sono bianchi.

Il leader della band californiana, attraverso un messaggio ironico e pieno di speranza sui social, si è rivolto direttamente ai propri fan: "Voglio dire che ca**o è questo? I miei capelli stanno ricrescendo bianchi? Potrei assomigliare di più a George Clooney o a Doc Brown? Sento che questo è ancora colpa del cancro, forse i miei capelli normali ricominceranno a crescere?"

Dopo aver scherzato sui suoi capelli Mark Hoppus ha poi spiegato altri effetti collaterali che lo hanno colpito in queste ultime settimane: "È così strano, mentre i capelli ricrescono in testa i peli delle gambe continuano a cadere, ora nella parte inferiore sugli stinchi. Sono stato in chemioterapia per cinque mesi e OGGI i peli sugli stinchi decidono che è ora di cadere? Il cancro è strano".

La scorsa settimana il bassista aveva condiviso un messaggio sui social con tutti i suoi fan dichiarando di aver terminato le cure: "Oggi sono grato di non essere andato a fare la chemioterapia. Sono passate tre settimane dal mio ultimo trattamento. Normalmente sarei andato oggi. 'Normalmente.' Accidenti. Essere pompato pieno di veleno ogni tre settimane è diventata la mia normalità. Il 29 mi hanno fatto gli esami e presto saprò se ha funzionato".