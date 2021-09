Quentin Tarantino, Kurt Russell distrusse per sbaglio una chitarra dell'800 pensando fosse una replica

I racconti e le storie provenienti dalle riprese dei film di Quentin Tarantino sono tra le più divertenti e interessanti del cinema, specchio anche della follia creativa del regista più rock'n'roll di sempre.

La storia che vi raccontiamo oggi descrive una vera "tragedia" sfiorata sul set di The Hateful Eight, l'ottavo film di Tarantino con uno dei cast più clamorosi della sua filmografia che comprendeva tra gli altri Samuel L. Jackson, Kurt Russell e Tim Roth e le musiche originali del leggendario Maestro Ennio Morricone.

Per la realizzazione della pellicola il Martin Guitar Museum prestò al regista statunitense un'inestimabile e preziosissima chitarra di 145 anni per le riprese. Tuttavia, quella chitarra non riuscì a ritornare tra le mani dei custodi del museo tutta intera.

La sceneggiatura prevedeva che Kurt Russell distruggesse la replica della stessa chitarra che era stata realizzata appositamente per quella scena. Sfortunatamente, Russell non sapeva quale fosse la vera chitarra e finì per distruggere l'inestimabile e vecchissima sei corde. Secondo il tecnico del suono Mark Ulano tutti si fecero prendere dal panico non appena si resero conto di ciò che Russell aveva appena fatto a pezzi. E quale fu la reazione di Tarantino? Secondo quanto raccontato da coloro che erano presenti sulla scena il regista si divertì parecchio a vedere il puro shock e sgomento sul volto dell'attrice Jennifer Jason Leigh.

Il direttore del museo Dick Boak, inseguito all'incidente, dichiarò: "Siamo stati informati che si è trattato di un incidente sul set. Pensavamo che ci fosse caduta sopra un'impalcatura o qualcosa del genere. Comprendiamo che le cose accadono, ma allo stesso tempo non possiamo prendere la cosa alla leggera. Il fatto che una chitarra dovesse essere distrutta era scritto nella sceneggiatura e qualcuno non l'ha comunicato all'attore, ma questa un'informazione completamente inedita per noi.

Non sapevamo nulla della sceneggiatura o che a Kurt Russell non fosse stato detto che si trattava di un manufatto inestimabile e insostituibile del Martin Museum… non credo che nulla possa davvero rimediare a questo grave errore. Siamo stati rimborsati per il valore dello strumento dall'assicurazione, ma non si tratta di soldi. Riguarda la conservazione della storia e del patrimonio musicale americano".

Guarda la scena in cui Kurt Russell distrugge la storica chitarra: