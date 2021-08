Liam Gallagher ha dedicato "Live Forever" in memoria di Charlie Watts al Festival di Leeds. Guarda il video

Durante l'esibizione al Festival di Leeds dello scorso 27 agosto Liam Gallagher ha eseguito una speciale versione di Live Forever dedicandola al grande Charlie Watts, il batterista dei The Rolling Stones scomparso all'età di 80 anni.

Prima dell'esecuzione del brano Liam ha voluto ricordare il grande batterista rivolgendosi così al pubblico: "Probabilmente in questo momento si sta divertendo molto lassù da qualche parte".

Durante l'esecuzione del brano Liam Gallagher ha poi fatto proiettare sul megaschermo delle immagini e dei filmati in ricordo del batterista dei the Rolling Stones.

Guarda il video: