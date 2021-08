I Metallica lanciano il loro podcast in 8 puntate dedicato ai 30 anni del Black Album: "Vi porteremo con noi dietro le quinte"

I Metallica hanno aggiunto un nuovo elemento alla celebrazione dei 30 anni del loro album più famoso, Metallica, meglio conosciuto come The Black Album, uscito il 12 agosto 1991. Dopo la ristampa dell’album in versione rimasterizzata, l’album tributo The Metallica Blacklist a cui hanno partecipato ben 53 artisti e il lancio di una bottiglia speciale del loro whisky Blackened, arriva anche il podcast The Metallica Podcast.

Otto episodi in cui come hanno detto i Metallica in una clip pubblicata sui loro canali social: «Vi porteremo dietro le quinte del Black Album».

Il batterista e fondatore dei Metallica Lars Ulrich ha detto: «Il Black Album è stata la giusta combinazione tra un produttore, Bob Rock e i desideri, la tenacia e le idee di una band». Un disco di svolta rispetto al trash metal degli album precedenti, in cui i Metallica seguono l’intuizione di Bob Rock (un produttore non metal) che per valorizzare la loro tecnica musicale gli suggerisce di rallentare le canzoni e conquistano il mondo del rock con canzoni personali, potenti e oscure che arrivano dritte al pubblico: «E’ un disco che parla delle cose folli che fai per non diventare pazzo. Le persone si sono identificate» ha detto James Hetfield «Il fatto che sappiano di non essere sole, e che anche noi sappiamo di non essere soli per me è la cosa più importante». Il Black Album è arrivato al primo posto in classifica in America per quattro settimane e in altri dieci paesi nel mondo, vince un Grammy e vende 16 milioni di copie.

La sua rilevanza nel mondo del rock (ma anche in altri generi, come testimoniano le cover di popstar come Miley Cyrus o Lady Gaga) è cresciuta costantemente dal 1991 ad oggi, trasformando i Metallica da band di culto del genere trash metal ad uno dei gruppi più importanti nella storia del rock. Per spiegare l’impegno della band nel creare l’album che come hanno detto loro stessi gli ha cambiato la vita, il chitarrista Kirk Hammett ha detto nella presentazione del podcast: «Se c’è bisogno, io mi siedo e suono la chitarra per 24 ore di seguito». The Metallica Podcast, realizzato in collaborazione con Amazon non ha ancora una data ufficiale di uscita, ma è già attesissimo dai fan dei Metallica di tutto il mondo.