Tom Morello, Bruce Springsteen ed Eddie Vedder insieme in una nuova versione di Highway To Hell: "È un omaggio agli AC/DC"

Tom Morello è tornato con un nuovo proigetto solista. Dopo la pubblicazione nel 2018 dell'acclamato album The Atlas Underground, il chitarrista dei Rage Against The Machine ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, The Atlas Underground Fire.

All'interno del disco ci saranno grandissimi ospiti, tra cui un incredibile duetto tra Bruce Springsteen ed Eddie Vedder, oltre alla partecipazione di altri grandi articti come Chris Stapleton, Mike Posner e Damian Marley.

Da poche ore è stata pubblicta la sua incredibile versione di Highway to Hell cantata dal Boss Bruce Springsteen assieme ad Eddie Vedder. Morello ha voluto così rendere omaggio agli AC/DC, elevando questo incredibile classico della fine degli anni '70 in una dimensione leggendaria. Una delle più grandi canzoni rock'n'roll di tutti i tempi cantata da due dei più grandi cantautori e frontman di tutti i tempi.

L'album, come raccontato da Morello, è un chiaro prodotto nato durate di giorni della pandemia molto bui e impegnativi. Registrando le chitarre sul suo telefono, l'album è stato realizzato sia in modo creativo che tecnico all'interno del suo studio casalingo di Los Angeles, condividendo i vari file e le tracce multimediali con alcuni collaboratori sparsi in tutto il mondo.

"Durante il lockdown non ho avuto poissibilità di lavorare con un tecnico, quindi ho dovuto registrare tutte le parti di chitarra sul registratore vocale installato nel mio telefono", ha confessato il chitarrista dei Rage Against The Machine, "Sembrava un'idea arrogante, ma ha portato a una grande libertà nella creatività in quanto non potevo pensare troppo a nessuna delle parti di chitarra e dovevo solo fidarmi del mio istinto"

The Atlas Underground Fire uscirà il prossimo 15 ottobre.

Ascolta qui l'incredibile versione di Highway To Hell registrata da Tom Morello insieme a Bruce Springsteen ed Eddie Vedder:

The Atlas Underground Fire - Tracklist:

Harlem Hellfighter

Highway to Hell (featuring Bruce Springsteen and Eddie Vedder)

Let’s Get The Party Started (featuring Bring Me The Horizon)

Driving to Texas (featuring Phantogram)

The War Inside (featuring Chris Stapleton)

Hold The Line (featuring grandson)

Naraka (featuring Mike Posner)

The Achilles List (featuring Damian Marley)

Night Witch (featuring phem)

Charmed I’m Sure (featuring Protohype)

Save Our Souls (featuring Dennis Lyxzén of Refused)

On The Shore Of Eternity (featuring Sama’ Abdulhadi)