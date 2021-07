Iron Maiden, Bruce Dickinson: "I Rammstein ci hanno ispirato per il video di The Writing On The Wall". Ecco perché!

Gli Iron Maiden stanno per tornare con il loro diciassettesimo album intitolato Senjutsu in uscita il 3 settembre, dopo aver tenuto i fan in sospeso per diversi mesi con il mistero di Belshazzar’s Feast, risolto con l’uscita a sorpresa del videoclip di animazione del primo singolo, The Writing on the Wall.

Quando lo scorso giugno durante l’edizione pilota del Download Festival sono apparsi dei poster con la scritta Belshazzar’s Feast, citazione del racconto biblico del Festino di Baldassarre dal libro di Daniele (ritratto in un celebre dipinto di Rembrandt esposto alla National Gallery di Londra) molti hanno pensato che si trattasse di una giovane band emergente che si faceva promozione. Poi però sono apparse delle magliette, prima addosso a Frank Turner che è un superfan degli Iron Maiden e poi allo stesso Bruce Dickinson.

Su Twitter è apparso un account @bels-feast pieno di citazioni delle canzoni degli Iron Maiden, che seguiva solo 16 altri account, il numero degli album pubblicati dalla band e le lettere WOTW (Writing on the Wall, “la scritta sul muro”, un altro titolo del racconto biblico) si leggono anche nei poster dell’ultimo tour della band Legacy of the Beast che si è concluso il 15 ottobre 2019 a Santiago del Cile.



Nessuno sapeva che gli Iron Maiden avevano registrato un nuovo album. La pista di indizi di Belshazzar’s Feast è servita a far crescere l’attesa, fino alla prima scena del videoclip di The Writing On the Wall in cui si vede un uomo nel deserto con il poster in mano: «Le persone che sono riuscite a risolvere l’enigma dovrebbero lavorare per il governo e svelare codici segreti» ha detto Bruce Dickinson, «Sono bravissimi». Il videoclip di animazione realizzato da Mark Andrews e Andrew Gordon della Pixar (due grandi fan dei Maiden) è stata un’idea di Bruce Dickinson per superare i due anni di pandemia e riunire virtualmente i membri della band che quando non sono in tour insieme sono piuttosto distanti: Bruce Dickinson è a Londra, il batterista Nicko McBrain vive in Florida, il bassista Steve Harris alle Bahamas e i tre chitarristi, Janick Gers, Dave Murray e Adrian Smith a Newcastle, alle Hawaii e negli Stati Uniti. «Volevo fare qualcosa di epico che i fan non si aspettavano da noi» ha detto Dickinson, «Da molto tempo non facevamo un video di cui vale la pena parlare». L’ispirazione è arrivata dal videoclip di Deutschland dei Rammstein del 2019, «Per me quel video è rivoluzionario» ha detto «Noi non siamo i Rammstein ma ho pensato che avremmo potuto fare qualcosa con lo stesso impatto, così ho scritto lo storyboard e gli ho dato un finale positivo. Più o meno, perché Eddie è sempre in agguato». Dopo aver tenuto il segreto per mesi (hanno anche stampato il master dell’album solo su vinile per rendere impossibile la diffusione di copie pirata in anticipo su Internet), gli Iron Maiden sono pronti ad uscire con il loro diciassettesimo album: «Prima il mondo tornerà ad essere vivo, meglio sarà per tutti» ha detto Bruce Dickinson, «E noi vogliamo che la frase “Gli Iron Maiden sono tornati” faccia parte di questo».