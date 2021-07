Il sequel de L'esorcista è ufficialmente in lavorazione!

La notizia è stata confermata dal produttore Jason Blum, dopo anni di voci su un possibile remake della pellicola del 1973 (costata 12 milioni di dollari e capace di incassarne 441 milioni al box-office), diretta da William Friedkin, tratta dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty che all’epoca ne firmò anche la sceneggiatura.

La regia del film è stata affidata a David Gordon Green, autore degli ultimi due capitoli della saga horror Halloween.

Attualmente esistono quattro sequel della storica pellicola ed una serie TV, ma Blum ha dichiarato che il prossimo film sarà strettamente collegato all'originale: "Penso che sorprenderà piacevolmente tutti gli scettici là fuori. Sarà come il sequel di Halloween di David", ha spiegato il produttore. "Abbiamo fatto i conti con molti scettici su Halloween e David li ha sorpresi tutti. Sono convinto che farà lo stesso con L'esorcista", ha aggiunto Blum.

“Ricordate, la maggior parte del pubblico che verrà a vedere questo film non avrà visto il primo Esorcista e nemmeno ne avrà sentito parlare. Voglio realizzare qualcosa per le persone che conoscono e amano il primo Esorcista e sono furiose con noi, ma ciò nonostante sono sicuro verranno al cinema. Voglio che ne escano felici. E voglio fare un film che piaccia davvero anche alle persone che non hanno mai sentito parlare dell'Esorcista", ha concluso.