Mark Hoppus condivide gli aggiornamenti sulla chemioterapia: "oggi non mi sento come uno zombie avvelenato". Guarda il video

Mark Hoppus ha condiviso con tutti i suoi fan un aggiornamento riguardo alla sua salute dopo aver rivelato negli scorsi giorni la diagnosi del cancro e l'inizio della chemioterapia.

"Mi sento molto meglio di ieri", ha spiegato Hoppus durante una diretta Twitch in cui gioca al Bingo online, “Ieri è stato un inferno per me ma oggi mi sono svegliato oggi sentendomi molto meglio. Sono andato a fare una passeggiata, e ho fatto una colazione decente e oggi non mi viene da vomitare, quindi la prendo come una vittoria. Nei giorni in cui sto bene cerco di fare cose. Oggi sono andato a fare una passeggiata fuori ed è stata la prima volta che ho lasciato la mia casa in tipo… cinque giorni. Ma questo ciclo di chemio non mi ha bloccato completamente sul divano. In realtà ho guardato film, ho camminato, ho pulito la casa e sono uscito un po' con i miei cani".

"Questa volta non mi sono sentito come uno zombie avvelenato appoggiato a una recinzione elettrificata come negli ultimi due cicli di chemio", ha aggiunto il bassista dei Blink-182 che ha anche spiegato la difficile condizione che lo obbliga a rimanere cauto e prudente, "non posso andare da nessuna parte in questo momento. Volevo andare a vedere i Dodgers ieri sera, ma non posso, vorrei uscire con gli amici e andare al ristorante, ma non posso. Il numero dei miei globuli bianchi nel sangue è troppo basso per andare fuori, quindi sono bloccato in casa cercando di migliorare. Ma va bene così, lo accetto".

Mark Hoppus negli scorsi giorni aveva pubblicato un messaggio sui suoi account social rivelando la terribile notizia di avere il cancro e di essersi sottoposto alla chemioterapia negli ultimi tre mesi. Il rocker americano, 49 anni, non ha aggiunto altri dettagli riguardo alla malattia che l'ha colpito ma ha dichiarato che lo attendono altri mesi di cure.

"Negli ultimi tre mesi ho fatto la chemioterapia per colpa del cancro. Ho il cancro. Fa schifo e ho paura, ma allo stesso tempo sono circondato da dottori incredibili, dalla mia famiglia e dai miei amici ch i stanno aiutando a superare tutto questo. Ho ancora mesi di cure davanti a me, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l'ora di essere libero da questo cancro e di potervi vedere tutti a un concerto nel prossimo futuro. Vi voglio bene a tutti".

Il bassista dei Blink-182 ha anche condiviso nelle sue instagram stories una fotografia che lo ritrae in una stanza d'ospedale durante la terapia.

Immediata la reazione dell'ex cantante e chitarrista della band Tom DeLonge che ha condiviso su instagram un incoraggiante e affettuoso messaggio per il suo storico amico e collega:

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. #WeHaveHisBack — Tom DeLonge (@tomdelonge) June 24, 2021

"Sapevo da tempo che Mark avesse il cancro. Ma alle sue parole di oggi vorrei aggiungere che è un forte super-uomo che sta superando questo difficile ostacolo con il cuore aperto. #WeHaveHisBack"