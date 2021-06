The Rolling Stones, chiude a causa del covid lo "Sticky Fingers", lo storico locale di Londra di Bill Wyman. Il toccante messaggio del bassista

La crisi economica causata dalla devastante pandemia da coronavirus ha causato un'altra celebre vittima nell'ambito dell'intrattenimento e della ristorazione londinese. Lo storico Sticky Fingers, il locale fondato da Bill Wyman nel 1989, ha annunciato la chiusura definitiva dopo 32 anni di gloriosa attività.

Lo ha annunciato lo stesso ex bassista e fondatore dei The Rolling Stones attraverso un toccante post sul suo account twitter personale:

Statement from Bill on 24th June @ 3pm pic.twitter.com/vkKQ9nEvVO — Bill Wyman (@bill_wyman) June 24, 2021

Lo Sticky Fingers, che prendeva il nome dal glorioso album della band del 1971, aprì le sue porte nel maggio 1989 e divenne immediatamente un'attrattiva per tutti i fan degli Stones, grazie anche alla vastissima collezione di memorabilia contenuta all'interno dei suoi locali.

La legenda del rock inglese, 84 anni, ha così annunciato la chiusura del suo locale: "Il mio cuore è con tutte le persone colpite dal Covid. Devo anche darvi la triste notizia che il mio amato ristorante Sticky Fingers ha chiuso le sue porte per l'ultima volta a causa della pandemia. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno supportato lo Sticky's, sia i clienti che il personale, durante i suoi meravigliosi 32 anni di attività".

Secondo quanto riportato da un articolo del The Daily Mail, un caro amico di Wyman ha riportato che il bassista è davvero amareggiato e triste per la chiusura del suo locale: "Bill è devastato dal fatto che abbia dovuto chiudere il ristorante, ma la pandemia di Covid-19 ha reso impossibile andare avanti per l'attività. Ha unito le sue passioni per il comfort food e la musica, ha sempre significato molto per lui, fino alla fine".