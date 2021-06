I KISS hanno finalmente annunciato il loro gin, Cold Gin, come il brano del 1974. Disponibile solo Europa da luglio

I KISS hanno finalmente annunciato la creazione del loro gin, il Cold Gin! La nuova bevanda alcolica etichettata con il marchio della storica band di New York prende il nome dal brano "Cold Gin", scritto da Ace Frehley, nel 1974 per l'album di debutto della band capitanata da Gene Simmons e Paul Stanley.

Disponibile esclusivamente per il mercato europeo, il Cold Gin è stato creato dalla società svedese Brands for Fans, che in precedenza ha collaborato con Ghost e Motorhead.

Il Cold Gin è un gin non invecchiato in "stile newyorkese" con una gradazione alcolica di 40%. "È sempre il momento di un gin tonic con il KISS Cold Gin", si legge nel comunicato che accompagna l'annuncio del Cold Gin, "Lasciate che le note audaci e classiche siano le protagoniste di questo spettacolare gin tonic: aggiungete solo alcuni grani di pepe nero, una leggera spruzzata di succo di limone fresco e una fetta di limone".

La descrizione del prodotto aggiunge che la bevanda è stata ispirata dalle "vibranti strade di New York City" e dalla canzone del 1974: "Il KISS Cold Gin è l'ultimo tributo alla città natale della band più hot del mondo. È un classico gin premium distillato cinque volte per una maggiore intensità di sapore. Nel distillato, a base di cereali, è pesante il ginepro, il limone e le erbe che conferiscono sfumature audaci".

