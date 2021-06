Nirvana, all'asta i vestiti di Kurt Cobain e Courtney Love. Guarda le foto

Da qualche mese le aste online sono sempre più ricche di oggetti, strumenti, dipinti e vestiti utilizzati durante la sua vita da Kurt Cobain, il compianto leader dei Nirvana scomparso nel 1994.

Gli ultimi due articoli finiti sul banco sono due vestiti appartenuti a Courtney Love, di cui uno è stato stranamente indossato anche da Cobain. L'abito scelto dal rocker di Seattle è un lungo vestito azzurro senza maniche con delicati motivi floreali e realizzato da Jordan Fashions di New York Metropolis, che include un busto arricciato L'altro abito, di color corda, ha le maniche lunghe e presenta alcuni disegni gialli e blu cuciti sulla stoffa, oltre a presentare un colletto di pizzo.

Gli articoli messi all'asta contengono anche una lettera scritta da un amico di Courtney Love: "Questi vestiti, eleganti e classici, mi sono stati donati ​​da Courtney durante la nostra amicizia durante i giorni d'oro degli anni '90 a New York. Ho notato che Kurt indossava il vestito color acquamarina, erano soliti scambiarsi i vestiti! Alcuni di questi abiti sono stati indossati da star del cinema muto, e Courtney me li ha regalati prendendoli da un lotto di una produzione di Hollywood".

Durante il periodo dei Nirvana non era raro vedere Cobain indossasse vestiti da donna. Nel 1993 apparve sulla copertina della rivista The Face in un vestito da donna, parlando della sua decisione di indossarli come un' aperta dichiarazione contro il sessismo: "Indossare un vestito mostra che posso essere femminile quanto voglio", disse una volta al Los Angeles Times, "Non c'è niente di più comodo di un accogliente motivo floreale".

Tra gli altri oggetti presenti all'asta ci sono anche un album promozionale autografato dai The Beatles, una maglietta di pizzo indossata da Prince durante il tour di Purple Rain, alcuni testi scritti a mano da Bob Dylan e una chitarra Charvel usata sul palco da Eddie Van Halen.

L'asta per gli abiti di Kurt Cobain e Courtney Love terminerà giovedì 24 giugno