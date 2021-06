U2, The Edge disegna e mette in vendita una nuova tracolla per beneficenza. Tutti i proventi in aiuto delle donne rifugiate

Il grande The Edge, il chitarrista degli U2, ha disegnato e progettato una nuova tracolla per chitarra. I proventi della vendita della nuova tracolla andranno a sostegno delle donne rifugiate. Il chitarrista ha collaborato con l'organizzazione benefica Love Welcomes, "un'associazione umanitaria che aiuta le donne rifugiate a ricominciare le loro vite", fornendo loro formazione professionale, un'occupazione e il sostegno umanitario.

Le tracolle disegnate da The Edge contengono una striscia arancione ricavata dai giubbotti di salvataggio indossati dai rifugiati durante il loro viaggio attraverso il Mediterraneo. Ogni tracolla è stata confezionata e cucita a mano dalle donne rifugiate aiutate dall'associazione Love Welcomes, con l'obiettivo di destinare ogni centesimo derivato dalla vendita alla comunità dei rifugiati. Le prime 500 tracolle vendute conterranno nella confezione anche una cartolina autografata direttamente da The Edge. Scopri come acquistarle

"Durante questi tempi difficili tutti ci aggrappiamo alla speranza di un futuro migliore", ha dichiarato il chitarrista irlandese in una nota che accompagna il video che lancia la campagna benefica, “Love Welcomes lavora con donne e famiglie che hanno attraversato i momenti terribili, traumi inimmaginabili ed eventi che hanno cambiato la loro vita. Le cause della migrazione forzata sono molto complesse complesse, ma alla fine è un problema umano che richiede una risposta umana. Il principio dovrebbe essere 'tratta gli altri come vorresti che gli altri trattassero te'. Love Welcomes tenta di farlo, e sono orgoglioso di far parte della loro iniziativa, dando la possibilità di fornire opportunità e lavoro alle donne migranti e rifugiate".