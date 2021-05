I Linkin Park pubblicano il documentario integrale con il making of di Minutes To Midnight. Guardalo qui

In occasione dell'anniversario della pubblicazione del loro terzo album di studio, i Linkin Park hanno pubblicato per la prima volta in rete il documentario integrale con il making of di Minutes To Midnight. Un documento davvero raro che fino a questo momento la band aveva dato alle stampe solo all'interno del DVD bonus contenuto nel disco in versione limitata e numerata.

In questo straordinario documento, fruibile gratuitamente e in versione integrale per la prima volta, la band racconta attraverso interviste ad ogni membro, il processo di scrittura e registrazione del disco. All'interno dei 40 minuti pubblicati la band racconta la propria evoluzione verso qualcosa di nuovo, sempre più profondo e sentito, non solo a livello sonoro ma anche nella ricerca dei testi e dei significati. È incredibile quanto queste immagini, di 14 anni fa, mostrino la band forse nel momento più prolifico, orgoglioso e consapevole della loro carriera, indirizzata verso un suono che avrebbe determinato uno standard immediatamente riconoscibile per il rock di inizio anni 2000.

Guarda qui il documentario: