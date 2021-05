Gli Iron Maiden esclusi dalla Rock & Roll Hall Of Fame, il direttore Greg Harris ha spiegato le motivazioni

L’introduzione nella Rock & Roll Hall of Fame è un riconoscimento che da sempre crea controversie. La regola secondo cui devono passare almeno 25 anni dalla pubblicazione del primo album vale per tutti, ma molte band che hanno effettivamente fatto la storia del rock sono state lasciate fuori dalla Hall of Fame, anche se sono state nominate più volte, mentre artisti e band di generi diversi (come Whiteny Houston nel 2020 o Janet Jackson nel 2019) sono già entrati.

Il genere heavy metal in particolare è poco presente, nonostante abbia milioni di fan irriducibili nel mondo, sia in continua evoluzione e abbia dato vita a partire dalla fine degli anni ’70 (quindi ampiamente dentro i termini) ad alcune della band più grandi e influenti di sempre.

Tra queste ci cono Iron Maiden e Judas Priest che sono stati nominati per ben due volte negli ultimi anni ma non hanno mai ottenuto il prestigioso riconoscimento. Il presidente della Rock & Roll Hall of Fame Greg Harris ha voluto chiarire la questione e rispondere alla critiche spiegando innanzitutto il metodo di votazione: «Ci sono oltre 1000 voti, divisi tra musicisti, storici della musica, membri dell’industria musicale e fan che possono esprimere la propria preferenza online con il sistema del “fan vote”» ha spiegato Harris, «In tutte e due le ultime edizioni, sia i Judas Priest che gli Iron Maiden avevano i voti dei fan, ma non hanno raccolto quelli delle altre categorie sufficienti ad entrare».

Harris ha anche detto che la Hall of Fame celebra da sempre il rock nelle sue derivazioni più hard: i Def Leppard sono stati inseriti nel 2019 e prima di loro ci sono stati i Deep Purple nel 2016, i KISS nel 2014, i Guns N’ Roses nel 2012, Alice Cooper nel 2011 e Van Halen nel 2007. I critici però fanno notare che solo due vere e proprie band heavy metal hanno ricevuto il riconoscimento, i Black Sabbath e i Metallica. «Circa l’80 per cento degli artisti nominati viene inserito nella Hall of Fame» ha spiegato Harris, «L’unica cosa che si può fare è continuare a nominare band come Iron Maiden e Judas Priest e inserirli nel sistema di voto». L’edizione 2021 si svolgerà il 20 ottobre a Cleveland. Tra i nominati ci sono Jay-Z, Carole King, Foo Fighters, The Go-Go’s, Todd Rundgren e Tina Turner.