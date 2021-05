Ben Harper, rinviati al 2022 i concerti con gli Innocent Criminals. A sorpresa due date soliste a luglio 2021 (con posti limitati)

A causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, le cinque tappe del tour di Ben Harper & The Innocent Criminals sono rinviate al 2022 secondo il seguente calendario:

Mercoledì 3 Agosto 2022 – Cesena, acieloaperto

Giovedì 4 Agosto 2022 – Pescara, Pescara Jazz & Songs (Teatro Gabriele D’Annunzio)

Sabato 6 Agosto 2022 – Taormina (ME), Teatro Antico

Martedì 9 Agosto 2022 – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Giovedì 11 Agosto 2022 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

BIGLIETTI

I biglietti già emessi sono validi per accedere ai nuovi concerti; chi fosse impossibilitato a partecipare, può scegliere di rivendere il biglietto tramite la piattaforme ufficiali dei circuiti di biglietteria autorizzati, senza affidarsi ai siti di secondary ticketing. Le vendite dei biglietti saranno presto riaperte sui circuiti Ticketone (Pescara e Taormina), Ciaotickets (Pescara e Taormina), Boxoffice Sicilia (Taormina), Boxoffice Sardegna (Riola Sardo) e Mailticket (Brescia).

Per il concerto di Cesena sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti ai circuiti ufficiali di vendita Ticketone e Ticketmaster entro e non oltre il 28 maggio 2021. Info sui rimborsi di Pordenone sulla pagina Facebook di Pordenone Blues Festival.

NUOVE DATE 2021

Per non lasciare i fan italiani a bocca asciutta, Ben Harper ha deciso di intraprendere un breve tour in un’intima versione solista nell’estate del 2021, con due appuntamenti in location speciali assolutamente da non perdere.

Giovedì 15 Luglio 2021 – Palmanova (UD), Estate di Stelle

Venerdì 16 Luglio 2021 – Perugia, Umbria Jazz (Arena Santa Giuliana)

I biglietti dei due concerti, con posti limitati e distanziati nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid, saranno presto in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone (entrambe le date) e Boxol (solo Perugia).