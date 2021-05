Oasis, annunciata la pubblicazione del film per i 25 anni dal concerto di Knebworth 1996. Tutti i dettagli

Gli Oasis hanno annunciato ufficialmente la pubblicazione nei prossimi mesi del film concerto dedicato ai leggendari show di Knewborth del 1996. La band dei fratelli Gallagher ha deciso di raccontare (e farsi raccontare) all'interno del film realizzato in occasione del venticinquesimo anniversario da quei leggendari show che videro più di 250.000 persone complessive sotto il palco dominato da Liam e Noel. In quell'occasione la band di Manchester superò diversi record, compreso quello della più grande richiesta di biglietti nella storia del Regno Unito con oltre il quattro per cento della popolazione desideroso di partecipare a quell'incredibile evento.

Il film sarà diretto dal regista Jake Scott, che ha già collaborato ad alcuni videoclip degli Oasis e diretto anche altre band come R.E.M. e U2. Il regista ha descritto il lungometraggio come "un flusso visivo di coscienza, costruito attorno ai filmati d'archivio di quell'evento", aggiungendo che non saranno presenti interviste o "ricordi inutili di celebrità".

Il film, la cui data di uscita sarà annunciata nei prossimi giorni, sarà distribuito nei cinema dalla Trafalgar Releasing. La pellicola è prodotta dalla RSA Films insieme a Noel e Liam Gallagher, che risultano entrambi produttori esecutivi del progetto.