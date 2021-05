È morto George Jung, il trafficante di droga che ha ispirato il film Blow con Johnny Depp

È morto a 78 anni George Jung, uno dei più noti trafficanti di droga negli USA degli anni Settanta e Ottanta, interpretato da Johnny Depp nel film Blow di Ted Demme del 2001.

La notizia è apparsa sui profili social di Jung. È morto nella sua città natale, Weymouth in Massachusetts. Non sono note le cause del decesso anche se recentemente aveva sofferto di problemi al fegato.

Sul suo account Twitter è stata postata una citazione da Blow: "Possa il vento essere sempre alle tue spalle e il sole sul tuo viso, e i venti del destino portarti in alto a danzare con le stelle", insieme alle date 1942 (anno di nascita di Jung) e 2021.

La pellicola è un adattamento del romanzo pubblicato nel 1993 da Bruce Porter: “Blow. Come un ragazzo di una piccola città ha guadagnato 100 milioni di dollari con il cartello della cocaina di Medellin e poi perso tutto”.

Sia il libro sia il film raccontano la vita di Jung come figura di spicco del commercio di cocaina nonché come uno dei pilastri del Cartello di Medellín, fondato da Pablo Escobar. Conosciuto anche come Boston George, fu arrestato nel 1994 e imprigionato fino al 2014.