Seattle, una neonata è stata chiamata (e registrata) per sbaglio col nome Korn! Ecco perché

Probabilmente è diventata per qualche ora la neonata più famosa del mondo, almeno per quanto riguarda quello della musica.

Da qualche giorno su internet, e in particolare su Twitter, il nome dei Korn è entrato improvvisamente all'interno delle maggiori tendenze, pur senza aver pubblicato nessun nuovo disco né annunciato nessun concerto.

Il motivo poco c'entra con la musica della band di Jonathan Davis, ma sicurante ciò che è successo potrebbe ispirare un nuovo singolo di successo. Ci troviamo a Seattle e una giovane mamma di nome Kells ha pubblicato su Twitter una foto veramente assurda con una didascalia ancora più incredibile: i sanitari dell'ospedale hanno sbagliato a scrivere il nome della neonata che, invece che Kora, è stata chiama KORN:

"L'ospedale ha fatto un casino con il nome della mia bambina, abbiamo appena ricevuto il certificato di nascita e si chiama Korn, il nome della mia bambina è legalmente Korn!".

Il posta ha ovviamente fatto il giro del mondo in pochissimo tempo:

THE HOSPITAL MESSED UP MY BABYS NAME AND WE JUST GOT THE BIRTH CERTIFICATE AND ITS KORN MY BABYS NAME IS LEGALLY KORN pic.twitter.com/nxoeqHbciJ