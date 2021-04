Bono degli U2 non è mai riuscito a sopportare The Wall dei Pink Floyd. La velenosa risposta di Roger Waters

I Pink Floyd e gli U2 sono senza dubbio due fra le band più famose e più importanti della storia del rock. Tra album fondamentali e concerti leggendari, i gruppi sono amati da milioni di fan in tutto il mondo. Eppure, tra di loro non sono sempre andati d’accordo.

In particolare, sembra che ai tempi di The Wall, album dei Pink Floyd uscito nel 1979, Bono abbia avuto parecchio da ridire sullo stile della band di Roger Waters. Ed è stato proprio quest’ultimo, nel corso di un’intervista a Rolling Stone America, a riportare i particolari di questa contesa. “Mi ricordo quanto i Pink Floyd fecero The Wall e vennero criticati da Bono -raccontò Waters – Gli U2 erano una band molto giovane ed erano tipo ‘Oh, non sopportiamo tutte le sciocchezze teatrali che fanno i Pink Floyd. Noi suoniamo la nostra musica e le nostre canzoni così come sono e bla bla bla’. Ah sì? E tutto quello che hanno fatto per tutta la loro fottuta carriera è stato copiare quello che ho fatto io e lo fanno tuttora. Quindi buona fortuna a loro, ma quante cazzate! Se inciti le persone, poi loro ti seguiranno”.

Lo sfogo di Roger Waters non fu l’unica esternazione da parte di un membro della band di The Dark Side of the Moon, riguardante gli U2. Il batterista Nick Mason, infatti, nel 2016 ebbe da ridire sull’operazione legata all’uscita di Songs of Innocence, l’album di Bono e soci che venne automaticamente rilasciato a tutti gli utenti iTunes. Mason disse a GQ: “Gli U2 sono una grande band e Bono è una persona straordinaria, quindi quello che sto per dire non è una filippica anti-U2. Ma questa cosa (l’operazione di Songs of Innocence ndr) mette in evidenza un aspetto vitale dell’idea di musica nel 21° secolo. E quello che risulta ancora più interessante è che la Apple ne sia uscita senza conseguenze. Nessuno li sta giudicando. Apple ha fatto grandi cose, ma ha anche contribuito al processo di svalutazione”.