Billie Joe e la prima volta in cui ha suonato Good Riddance (Time Of Your Life): "temevo mi prendessero a bottigliate"

Billie Joe Armstrong ha raccontato la sua storia personale e la carriera dei Green Day in una puntata speciale della serie di podcast Words + Music intitolata Welcome to My Panic. Un occasione per condividere le storie del 924 Gilman Sreet, il club underground di Berkeley in cui le punk band potevano suonare solo fino a quando non firmavano un contratto discografico, il passaggio ad una major nel 1994 e l’incredibile successo dell’album Dookie e oltre 30 anni di carriera (i Green Day hanno esordito nell’aprile 1990 con l’album 39/Smooth) in cui hanno riportato il punk in classifica e influenzato tutta la musica americana.

C’è un momento che è rimasto impresso nella memoria di Bille Joe Armstrong, ed è quando ha deciso di suonare per la prima volta dal vivo il pezzo più sorprendente dei Green Day, una ballad acustica che diventa uno dei loro brani più famosi, Good Riddance (Time Of Your Life), che Billie Joe ha scritto nel 1993 quando la sua fidanzata Amanda si è trasferita in Ecuador interrompendo la relazione con lui. I Green Day la registrano già nel 1994 durante le session di Dookie ma decidono di lasciarla fuori dalla tracklist definitiva. Tre anni dopo la registrano nell’album Nimrod, seguendo il suggerimento del produttore Rob Cavallo che propone di aggiungere un arrangiamento di archi per rendere più intensa la melodia.

I Green Day la inseriscono nell’album Nimrod, con cui arrivano al numero dieci in classifica in America e dopo aver incontrato i fan per firmare le copie dell’album da Tower Records a Manhattan partono per un lungo tour negli Stati Uniti. Nel frattempo, nell’ottobre del 1997, Good Riddance (Time Of Your Life) viene pubblicata come singolo. «Mi ricordo quando l’ho suonata la prima volta» ha detto Billie Joe Arsmtrong, «Ero terrorizzato, pensavo che il pubblico mi avrebbe preso a bottigliate. Ero nel backstage alla fine del concerto, ho guardato gli altri e ho detto: ok, la faccio. Mi sono scolato una birra, ho preso la chitarra e sono uscito sul palco da solo». La risposta del pubblico è entusiasta, il singolo arriva al n.11 in classifica in America e nel viene usato nell’ultima puntata della serie televisiva Seinfield che il 14 maggio 1998 viene visto da 58 milioni di spettatori, diventando un classico. «È una canzone che ha avuto da subito una vita propria» ha raccontato Billie Joe Armstrong, «Le gente ha cominciato a suonarla ai matrimoni, ai funerali e alle feste di laurea. Non avrei mai pensato che una mia canzone nata in qualche sporco locale punk potesse diventare la colonna sonora dei momenti più importanti nella vita delle persone».