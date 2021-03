Eric Clapton, rinviato il tour europeo al 2022. Le nuove date di Milano e Bologna

A seguito delle restrizioni agli assembramenti imposte dalle normative anti-Covid19 il grande Eric Clapton è stato costretto a cancellare tutti i suoi concerti previsti per il 2021 posticipandoli con nuove date nel 2022.

Il grande Slowhand attende con ansia l’opportunità di tornare on the road ed esibirsi. Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per i concerti del tour potranno chiaramente utilizzarli nelle nuove date:

18 Maggio 2022 Milano, MediolanumForum

20 Maggio 2022 Bologna, Unipol Arena

I biglietti per lo spettacolo di Milano ( previsto per il 6 giugno 2020 e già posticipato al 26 maggio 2021 ) e di Bologna (previsto per l'8 giugno 2020 e già posticipato al 28 maggio 2021 ) rimarranno validi per i nuovi appuntamenti del 2022.