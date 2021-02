Cosa vuol dire System Of A Down? Il vero significato del nome della band spiegato da Serj Tankian

I System of a Down sono più di una rock band per la comunità armena di Los Angeles. In un’intervista con una radio di New York, Serj Tankian ha raccontato come nel corso della loro carriera, iniziata nel 1997 quando Rick Rubin li ha scoperti sul palco del Viper Room e del Whisky A-Go-Go di Hollywood e ha pubblicato il loro primo album («A nessuno in teoria interessava una band heavy metal armena» ha detto Rubin, «Ma erano così bravi da superare ogni barriera»), i System of a Down siano diventati un punto di riferimento culturale e politico, non solo in America ma anche nella loro terra di origine.

Il 24 aprile del 2015 i System of a Down hanno fatto il loro primo concerto in Armenia, uno show gratuito durante le commemorazioni dei 100 anni del genocidio armeno nella Piazza della Repubblica di Yerevan che è entrato nella storia del paese. «Tra le cinquantamila persone che erano lì c’era anche l’attuale presidente Nikol Pashinyan che nel 2018 ha guidato la rivoluzione pacifica che ha portato alla caduta di un governo corrotto e ad una maggiore democrazia» ha ricordato Tankian, «Ho sempre cercato di aiutare il popolo a trovare giustizia, sia in Armenia che presso le comunità armene di tutto il mondo, ma vedere come un reale cambiamento sia arrivato anche grazie ad un nostro concerto è stata una sensazione incredibile».

Il cantante dei System of a Down ha poi parlato dell'origine del nome della band che prende il nome da un poema del chitarrista Daron Malakian intitolato Victims of a Down, il cui argomento principale è l'oppressione delle presone. Negli anni seguenti Serj Tankian decise di cambiare il nome della band e di adattare il concetto di vittime dell'oppressione all'intero sistema: i System Of A Down.

As the century nears its formidable end, our gobal experience of universal proportions, predicted by many greats, will arrive at our solar system, to our system of a down. Authoritarian oppression, family abuse, depression caused by conformity, and economic devastation will be neutralized by technological terrorism in times of complete chaos. Control will never again be gained for toleration will become extinct. A husband quarreling with his wife will not think twice or regret his spent bullet. Hungry children will not spare the grocer. Remorse in all forms will be removed from human thoughts and actions. Freedom will only be available through revolution or death. This system of a down is unavoidable as life on this planet becomes unnecessary. The hand has five fingers, capable and powerful, with the ability to destroy as well as create. We have the power to stop and reverse the tides of time by making our awareness of abuse known to the powers of industry and their uncouth political arms. Only by raising the awareness and promoting personal peace within today's self-defeatist society, can we allow the planet a chance to avoid self-destruction!

Open your eyes, open your mouths, close your hands and make a fist.

Serj Tankian ha anche scritto la colonna sonora di I Am Not Alone un documentario uscito nel 2019 che racconta la storia di Pashinyan e della sua protesta pacifica iniziata il 31 marzo 2018 con una marcia dalla città di Gyumri fino a Yerevan. Pashinyan viene arrestato il 22 aprile e rilasciato il giorno dopo, il governo di Serzh Sargsyan si dimette e l’8 maggio Pashinyan viene eletto Primo Ministro. «E’ stato un evento unico al mondo, una “rivoluzione di velluto” che ha cambiato la storia del nostro paese ed è diventata un esempio di disobbedienza civile» ha detto Tankian, «Purtroppo nel settembre 2020 è scoppiata la guerra con l’Azerbaijan nell’enclave di Artsakh. Un governo nato da rivoluzione pacifica si è trovato ad affrontare una guerra, con tutte le sue drammatiche conseguenze umanitarie». La risposta della band è stata veloce: a quindici anni di distanza dal loro ultimo album, Hypnotize, i System of a Down si sono ritrovati in studio per registrare due nuovi singoli, Protect the Land e Genocidal Humanoidz, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. «Siamo qui per riportare la luce positiva sull’Armenia che è stata spenta dalla guerra» ha detto Serj Tankian.