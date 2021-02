Paul Weller annuncia il nuovo album Fat Pop (Volume 1). Ascolta il primo singolo Cosmic Fringes

Il grande Paul Weller ha annunciato a sorpresa l'uscita del duo nuovo album Fat Pop (Volume 1) composto e registrato durante il lockdown. Il rocker inglese pubblicherà il nuovo lavoro in studio il prossimo 14 maggio.

Fat Pop (Volume 1) conterrà in tutto 12 tracce che sono state abbozzate durante il periodo del lockdown. L'album è stato poi arrangiato e registrato con il resto della band presso lo studio Black Barn nel Surrey. Come dichiarato dall'artista britannico il nuovo album conterrà canzoni di diverso genere, spaziando nella ricerca di nuove sonorità.

Il primo estratto dal nuovo album di inediti di Paul Weller è il singolo Cosmic Fringes:

La tracklist di Fat Pop (Volume 1)

Cosmic Fringes

True

Fat Pop

Shade Of Blue

Glad Times

Cobweb / Connections

Testify

That Pleasure

Failed

Moving Canvas

In Better Times

Still Glides The Stream