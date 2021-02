Jared Leto, pubblicate le foto ufficiali del suo "nuovo" Joker per la versione di Zack Snyder di Justice League

Manca sempre meno all'arrivo della versione di Zack Snyder di Justice League, il film tanto atteso completato dal regista americano, che vedrà la luce il prossimo 18 marzo sulla piattaforma HBO Max (e in Italia su alcune piattaforme di streaming selezionate nel corso del 2021).

Ieri è stata una giornata fondamentale per tutti i fan della saga dell'universo DC e di Jared Leto: la produzione ha pubblicato finalmente il "nuovo" volto che avrà il suo Joker nel film.

Non è ancora chiaro il ruolo che il leader dei Thirty Seconds To Mars avrà all'interno della pellicola, ma dalle prime indiscrezioni sembra che possa avere un confronto verbale e psicologico con Batman, interpretato per queste scene nuovamente da Ben Affleck che prestò il suo volto al leggendario vigilante mascherato di Gotham City in Batman V. Superman e Suicide Squad del 2016, e in Justice League del 2017.

Guarda le immagini:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zack Snyder’s Justice League (@zacksnydersjusticeleague)

