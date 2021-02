Jared Leto torna a interpretare Joker! Il nuovo look condiviso dal regista di Justice League Zack Snyder. Guarda la foto

Dopo l'incredibile interpretazione di Joaquin Phoenix sembrava ormai chiusa la possibilità di rivedere Joker, il villain per antonomasia dell'universo DC, interpretato nuovamente da Jared Leto che aveva portato il personaggio sul grande schermo nel 2016 all'interno di Suicide Squad.

Ma non sarà così perché il regista Zack Snyder, che da anni sta lavorando alla sua versione di Justice League, a poco più di un mese dall'uscita della sua opera stuzzica la curiosità dei fan pubblicando ufficialmente una fotografia emblematica del "nuovo" Joker interpretato dal leader dei Thirty Seconds To Mars:

Il look sembra totalmente inedito per il personaggio già interpretato da Jared Leto: se il Joker di Suicide Squad assomigliava più ad un gangster modaiolo della malavita organizzata, la nuova versione del personaggio (probabilmente più matura e avanti nel tempo) sembra maggiormente assomigliare alla trasposizione sul grande schermo portata da Heath Ledger e Joaquin Phoenix, con capelli più lunghi e una carta da gioco in mano.

Nel 2005 quella carta da gioco fece saltare sulle sedie milioni di spettatori nelle sale cinematografiche di tutto il mondo al termine della visione di Batman: Begins, segnando il ritorno del cattivo sul grande schermo anni dopo l'interpretazione di Jack Nicholson.

Oltre a Jared Leto nella pellicola tornerà nel ruolo anche Ben Affleck con il suo Batman, già visto al fianco del rocker americano in poche ma interessanti sequenze di Suicide Squad.

Zack Snyder's Justice League arriverà per il momento solo sulla piattaforma americana HBO Max dal prossimo 18 marzo.