Chris Cornell, uscirà un nuovo album seguito di No One Sings Like You Anymore. La conferma dalla vedova Vicky Cornell

Vicky Cornell, vedova del compianto frontman di Soundgarden e Audioslave, ha confermato che uscirà un nuovo album con le registrazioni del cantante di Seattle, seguito di No One Sings Like You Anymore, uscito lo scorso 11 dicembre.

Il disco venne pubblicato alla fine dello scorso anno dalla The Chris Cornell Estate e conteneva una serie cover selezionate e prodotte nell'ultimo anno in vita dal frontman per celebrare gli artisti e le canzoni che lo hanno ispirato.

In un'intervista rilasciata ad una trasmissione radiofonica Vicky, la vedova di Chris Cornell, ha così rivelato l'arrivo del nuovo disco: "Esiste un volume due. Ma la cosa bella del volume uno, che lo rende così speciale, è che è stato prodotto e missato da lui stesso , è di Chris dall'inizio alla fine. Era solo uno scrittore così prolifico, siamo fortunati. Ci ha lasciato così tanta musica. Non in versione definitiva, ma c'è abbastanza materiale su cui lavorare, e il marchio di fabbrica di Cornell è ovunque. È una cosa davvero speciale".

Il primo volume di No One Sings Like You Anymore è stato registrato da Chris Cornell nel 2016, un anno prima della sua tragica morte, e contiene le sue reinterpretazioni di brani di grandi artisti del passato che hanno contribuito alla sua formazione musicale, tra i quali John Lennon, Prince, Harry Nilsson e Janis Joplin, oltre ad una bellissima versione acustica di Patience dei Guns N' Roses.