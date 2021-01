Bon Scott, pubblicate ufficialmente le registrazioni perdute del cantante con i Fraternity. Tutti i dettagli

Le prime registrazioni in studio della carriera del grande e compianto Bon Scott degli AC/DC hanno visto finalmente la luce. Le registrazioni complete del gruppo rock progressivo australiano degli anni '70 Fraternity sono state in un'edizione speciale rimasterizzata. Il cofanetto, intitolato Seasons of Change - The Complete Recordings, 1970-1974, è stato confezionato e curato dal promotore musicale e storico del rock Victor Marshall in collaborazione con i membri superstiti della band assieme al loro manager Hamish Henry.

Il cofanetto contiene per la prima volta anche un intero album mai pubblicato dalla band dai titolo Second Chance, che include tracce vocali e canzoni scritte da Bon Scott. Il compianto frontman degli AC/DC è stato il cantante dei Fraternity tra il 1971 e il 1973.

"È come un sogno diventato realtà lavorare con una delle più importanti e pionieri band rock Australiane", ha dichiarato Victor Marshall. Lo storico ha trovato le registrazioni perdute mentre conduceva alcune interviste per una biografia che ha scritto sulla band. "Questo progetto non sarebbe stato possibile senza la generosità della band e il manager originale della band Hamish Henry. Spero che tutti i membri dei Fraternity riceveranno finalmente il riconoscimento che meritano e che la loro vera storia possa essere raccontata".