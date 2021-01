Keith Richards: "durante il lockdown ho scritto canzoni mentre ero seduto in salotto a guardare la TV"

Come sono cambiate le abitudini e gli stili di vita di una leggenda del rock durante il lockdown? E se questa leggenda vivente fosse uno dei più grandi chitarristi al mondo come Keith Richards? In una recente intervista rilasciata per Classic Rock il co-fondatore dei Rolling Stones ha raccontato come si siano o meno modificate le sue abitudini durante l'improvviso lockdown e come questo periodo di sospensione causato dalla pandemia lo abbiano cambiato.

Alla domanda su come la TV abbia influenzato le sue giornate, il Keith Richards ha così commentato le sue nuove abitudini: "In realtà una chitarra si trova proprio accanto alla mia solita poltrona, ogni tanto mi mettevo a suonare guardando la TV. Ma tendo ad avere dei momenti e piccoli periodi di tempo durante la giornata in cui improvvisamente mi viene l'ispirazione, prendo in mano il chitarra pensando che qualcosa mi verrà in mente. Me ne resto lì seduto a scrivere canzoni, o parti di canzoni, piccoli pezzi".

Per quanto riguarda il cambiamento tecnologico e la nuova quotidianità a cui siamo stati obbligati ad abituarci come zoom o le riunioni da remoto, il leggendario chitarrista dei Rolling Stones ha così commentato l'influenza che queste novità hanno avuto su di lui: “Mi sta influenzando più o meno come tutti gli altri. Sai, siamo tutti coinvolti in questa cosa e fondamentalmente mi sto chiudendo con la famiglia e alcuni amici in una specie di bolla, proprio come il resto di te, amico. Chiedendomi continuamente quando potremo uscire da questa cosa. E, al momento, sembra che sarà un inverno duro. Anche per quanto riguarda il ritorno della musica dal vivo e i concerti da remoto al momento non vedo alcun piano B in arrivo".

Keith Richards ha voluto concludere con un pensiero rivolto alla sua più grande passione di sempre, i suoi Rolling Stones: "È dura, amico, perché questa cosa è progettata per tenerci separati, e tutto ciò che vorrei è stare insieme alla band".