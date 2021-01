Led Zeppelin, Nandi Bushell ha realizzato la cover di Immigrant Song! Ascoltala qui

La piccola Nandi Bushell è tornata con una nuova incredibile cover, cimentandosi in uno dei più grandi classici della storia del rock mondiale. La giovane polistrumentista inglese ha reinterpretato la leggendaria Immigrant Song dei Led Zeppelin registrando in loop tutti gli strumenti della canzone, con tanto di Martello di Thor nel finale. La piccola Nandi ha registrato la sua versione del brano per celebrare il 77° compleanno del chitarrista della band Jimmy Page, compiuti lo scorso 9 gennaio.

Nella descrizione del video, la giovane polistrumentista ha detto di aver ascoltato la canzone per la prima volta guardando il film School of Rock con protagonista Jack Black.