Kirk Hammett ricorda la prima volta che vide i Metallica: “Avevano un nome grandioso! Ma al concerto c'erano solo 15 persone”

In una nuova intervista per Gibson, Kirk Hammett ha fatto un tuffo nel passato per raccontare di quando ha ascoltato per la prima volta i Metallica suonare dal vivo. Il chitarrista, che all’epoca suonava negli Exodus, ne rimase subito molto colpito.

“Ricordo che un giorno il cantante della mia band, Paul Baloff, che era un vero matto, entrò in sala prove e disse ‘I Metallica, sono così forti, sono davvero forti’ – ha raccontato Kirk – e io pensai ‘Metallica? Che nome grandioso. È il miglior nome del mondo. Metallica. Sì, è davvero il nome migliore che io abbia mai sentito per una band. Metallica’. Lui disse ancora ‘Suoneranno al The Stone di San Francisco stasera. Dovremmo andare ad ascoltarli’. E così andammo al concerto. C’erano davvero circa 15 persone nel locale. Ricordo che io mi posizionai di fronte al palco e pensai subito ‘Wow, questi ragazzi sono dannatamente bravi’. Eppure davvero, c’erano appena 15 persone a quello show”.

Le strade di Kirk e dei Metallica si incrociarono di nuovo molto presto: “Un paio di mesi con gli Exodus fummo ingaggiati per suonare al Metal Monday ed era il nostro primo concerto in quel contesto, all’Old Waldorf – ha proseguito – ottenemmo quello show perché eravamo amici degli headliner, una band chiamata Laaz Rockit. I Metallica erano la band che si sarebbe esibita dopo gli Exodus. Noi pensammo ‘Forte, suoneremo con i Metallica, è grandioso!’. Ricordo che quella sera c’erano forse un centinaio di spettatori nel locale. Poi i Metallica salirono sul palco e quel posto si riempì. Non so da dove fossero arrivate quelle persone, ma all’improvviso semplicemente comparvero lì. I Metallica suonarono per circa 45 minuti e poi, quando scesero dal palco, quel posto si svuotò letteralmente. Per i Laaz Rockit rimasero all’incirca 30 persone”.

La futura band di Kirk Hammett, insomma, iniziava già ad avere un ampio seguito. “La serata successiva fu un concerto di beneficenza per il Metal Mania Magazine e ci fu chiesto di nuovo di suonare con i Metallica – ha raccontato ancora il chitarrista – in questo caso la situazione era migliore, perché eravamo soltanto noi e loro. Incontrai per la prima volta questi ragazzi nel camerino del Mabuhay Gardens, un posto che in realtà non assomigliava affatto a un camerino, era piuttosto un corridoio interno. Fu lì che iniziò il mio rapporto con loro. Ed è davvero divertente perché dopo anni la gente mi ha chiesto ‘Quand’è stata la prima volta che hai parlato con questi ragazzi?’, e io ho risposto ‘Li ho incontrati per la prima volta al Mab’. Invece Lars Ulrich ha detto ‘Davvero? Non me lo ricordo’. E James Hetfield ha detto una cosa molto simile – ha concluso ridendo - Loro non si ricordano di quella sera”. In effetti, è buffo che il batterista e il frontman non si ricordino di quando incontrarono il chitarrista perfetto per la loro band, il tassello mancante di una line-up che era già molto speciale.