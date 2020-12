Eric Clapton: la storia di Layla, uno dei suoi brani più belli!

Eric Clapton era un buon amico dei Beatles e soprattutto di George Harrison e di sua moglie, la modella ( e poi fotografa) inglese Pattie Boyd.

Una delle canzoni più famose scritte da Clapton (e pubblicato nel 1971 con i Derek And The Dominos) parla proprio di Pattie, così come molte delle canzoni d'amore che il cantautore ha composto dopo averla conosciuta. Tuttavia Clapton ha spiegato che la canzone è un po' meno personale di quanto si possa pensare.



Gli era stato regalato infatti il libro Majnun e Leylà scritto da Nizami Ganjavi. Il poema si basa su una storia vera araba, in cui un giovane si innamora perdutamente di una ragazza che non poteva sposare. Nella sua autobiografia, pubblicata nel 2007, Eric ha spiegato che questa era la genesi del brano, anche se il parallelismo della sua storia con la Boyd ne suggerisce una certa influenza.

Nel tentativo di distrarsi dalla sua infatuazione per la donna, Clapton si fidanzò con la sorella di lei, Paula. Pur continuando a corteggiare Pattie che in un'intervista si era detta sconvolta e al tempo stesso lusingata. "Ho pensato: ‘Oh mio Dio, cosa sta facendo, sono sposata!’”.

Alla fine, però, Eric Clapton e Pattie Boyd si sposarono nel 1979 (due anni dopo il divorzio di Pattie da Harrison) e rimasero insieme fino al 1989.