The Rolling Stones, annunciata una serie tv biopic in più stagioni che racconterà i primi anni della carriera della band!

Secondo quanto annunciato dall’Hollywood Reporter, starebbe per iniziare la lavorazione di una nuova serie tv sulla storia dei Rolling Stones. Andrà in onda sull’emittente televisiva americana FX, di proprietà della Walt Disney Company: la sceneggiatura è stata affidata a Nick Hornby, già famoso per High Fidelity ed About A Boy, mentre della produzione se ne occuperà la Left Bank, nota per la recente serie intitolata The Crown.

Il CEO di FX, John Landgraf, ha confermato che, proprio in questi giorni, l’emittente sta ultimando le trattative per formalizzare il contratto per la realizzazione delle prime due stagioni della serie che, al momento, non ha ancora un titolo. Le puntate che sono già in programma racconteranno i primi anni della carriera della leggendaria band, dalla sua formazione fino all’incirca al 1972.

Questa è solo l’ultima delle novità che hanno visto come protagonisti Mick Jagger, Keith Richards e compagni in quest'ultimo periodo: all’inizio di quest’anno, infatti, gli Stones hanno pubblicato una nuova edizione dell’album del 1973, Goats Head Soup; poi hanno pubblicato anche Scarlet, un brano del passato ma che era ancora inedito per il quale hanno collaborato con Jimmy Page. Ad aprile, inoltre, il gruppo ha pubblicato anche Living in a Ghost Town, il nuovo singolo dopo quattro anni dall’ultimo lavoro in studio.