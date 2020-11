John Lennon: all'asta l'album che aveva autografato al suo assassino poche ore prima di morire

La copia dell'album autografata da John Lennon al suo assassino Mark David Chapman poche ore prima del suo omicidio è in vendita all'asta. L'oggetto è accompagnato da una lettera che ne certifica l'autenticità e un supporto in plexiglass.

Le offerte sono aperte a partire dalle 12:00 di oggi, 23 novembre. La base d'asta del pezzo è di 400.000 dollari. L'album era stato venduto per la prima volta nel 1999 per 150.000 dollari, poi nel 2003 e nel 2010 per 850.000 dollari, e un'ultima volta nel 2017 con un prezzo richiesto di 1,5 milioni di dollari. Oltre al valore monetario dell'oggetto, il disco ha un valore simbolico straordinario in quanto testimonianza di una delle tragedie più significative della storia del rock and roll.

La copia di Double Fantasy, l'album realizzato da Lennon e Yoko Ono, riporta la firma dell'ex Beatles e la data del 1980 scritte sul collo della Ono. Sulla copertina sono visibili anche alcuni segni della polizia, dal momento che l'album è stato presentato come prova durante le indagini per l'omicidio di Lennon. Chapman aveva ottenuto l'autografo di Lennon nella mattina dell'8 dicembre 1980: appena cinque ore dopo gli sparò colpendolo a morte.

Chapman, al quale è stata recentemente negata la libertà condizionale per l'undicesima volta, si è scusato con Yoko Ono per il dolore che le ha causato. L'uomo resterà dietro le sbarre almeno per altri due anni, fino alla prossima udienza in cui potrà chiedere ancora una volta la libertà vigilata.