Pink Floyd, ecco cosa vuol dire suonare con Roger Waters. Il suo storico chitarrista: "non ammette errori!”

Il cantautore e chitarrista britannico Snowy White in passato ha lavorato anche con i membri dei Pink Floyd. Nello specifico, il musicista ha partecipato alla produzione live di The Wall e da allora è diventato un collaboratore fisso di Roger Waters. Lavorare a fianco del bassista, però, è stato tutt’altro che semplice perché lui è un noto perfezionista.

Snowy White, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album Something On Me, ha rilasciato un’intervista per Eon Music durante la quale ha raccontato la sua esperienza con i Pink Floyd prima e con il solo Roger Waters dopo. “Ho partecipato a tutti gli shows di The Wall – ha detto – abbiamo finito a Parigi, mi pare, nel 2013. Ho partecipato davvero a tutti, a cominciare dal primo, nel 1980”.

“È davvero interessante – ha proseguito – perché se qualcuno mi avesse detto nel 1980 ‘Suonerai ancora queste canzoni nel 2013’, io avrei risposto ‘No, no! Io avrò successo per conto mio, sarò ricco e famoso. Non suonerò più la musica di qualcun altro!’ – ha scherzato – ma va bene così. È stata una situazione molto civile quella in cui abbiamo realizzato questi shows, in tutto il mondo, per tantissime volte, in tutte quei posti che probabilmente non avrei mai visto altrimenti. Quindi è stato bello, sì!”.

Lavorando con i Pink Floyd, Snowy White ha avuto la possibilità di vivere la magia di The Wall direttamente dal palco: “Ovviamente è molto diverso rispetto a stare tra il pubblico – ha commentato in proposito – ma abbiamo anche visto lo show perché siamo stati nell’arena a guardare lo spettacolo durante le prove della produzione. Stavano provando ogni cosa con le registrazioni che avevamo realizzato il giorno precedente, le hanno utilizzate per provare l’intero show. Quindi sapevamo quanto fosse bello, perché era davvero bello, anzi, era assolutamente geniale. In effetti, questo è l’unico concerto per il quale ho detto ai miei amici ‘Dovete venire a vederlo!’. Normalmente non dire mai una cosa del genere, ma The Wall è stato uno show semplicemente fantastico”.

“Certo – ha proseguito – quando sei sul palco non vedi davvero tutto ciò che accade. Quando io ero sul palco, mi concentravo solo sul non commettere errori, perché a Roger non piacciono gli errori! Se è un brontolone? – ha detto scherzando – non posso parlare, ho le labbra sigillate!”. Il chitarrista ha preferito non entrare nei dettagli, ma tutti sanno che Waters chiede sempre il massimo ai musicisti che lavorano con lui.

Nel primo tour di The Wall nel 1980, inoltre, Snowy White ha anche interpretato David Gilmour nei “finti” Pink Floyd che aprivano lo show: “Sì, ero proprio io – ha detto - è stato interessante, è tutto ciò che posso dire! Roger aveva così tante idee. Ricordo che quando finimmo il tour di Animals nel 1977, stavamo tornando dall’America e io ero seduto accanto a lui sull’aereo. A un certo punto lui mi disse ‘Ho questa idea di costruire un muro tra il pubblico e la band, mentre intanto noi suoniamo’. Io pensai ‘Sì… ma sarebbe un po’ strano. In ogni caso, nessuno riuscirebbe a mettere tutto questo insieme’”. Snowy White si sbagliava di grosso: Roger Waters è riuscito pienamente a realizzare quella sua idea geniale, una delle tante della sua carriera, e il magnifico spettacolo di The Wall è ancora e sarà sempre un vero e proprio cult della storia del rock.