Dave Grohl scriverà una canzone con Nandi Bushell, la giovanissima batterista che lo ha sfidato. Guarda il video

Ricordate Nandi Bushell, la piccola batterista di 10 anni che ha "osato" sfidare Dave Grohl (e non solo)? Bene, dopo il botta e risposta di questa estate sui social, i due si sono incontrati virtualmente su Zoom per parlare di "affari". Era la prima volta che il frontman dei Foo Fighters e il piccolo genio della batteria parlavano in tempo reale... il risultato è stato davvero emozionante.

"Non posso credere di parlare con te, mi sento come se stessi incontrando un Beatle", ha esordito Dave, visibilmente felice di questo incontro. Dopo aver conosciuto i genitori e parlato un po' dell'amore per la batteria della figlia, il frontman lancia una "proposta indecente" alla piccola: "Dovremmo fare una canzone insieme. Ti va?", ha chiesto Grohl. La risposta di Nandi non si è fatta attendere: "Sì! Decisamente", ha esclamato.

Ma le belle notizie non finiscono qui. Dave ha invitato la Bushell a partecipare al prossimo tour della band nel Regno Unito, quando ci sarà... e lei ha accettato anche questo invito. "Ma deve essere alla fine, perché ruberai la scena", ha scherzato Grohl. "Non può essere all'inizio. Perché se esci per primo, è tutto in discesa da lì in poi", ha concluso.

La prima volta che il frontman dei Foo Fighters si è accorto del talento di Nandi è stato quando l'ha sentita nella cover di "In Bloom" dei Nirvana. È stato il produttore dell'album "Nevermind", Butch Vig, a girare il filmato all'artista. Da quel momento questa ragazzina forte e tenace ha attirato la sua attenzione.

"L'ho guardata con stupore, non solo perché stava azzeccando tutte le parti, ma per il modo in cui urlava quando faceva i rulli di batteria. C'è qualcosa di magico nel vedere la gioia e l'energia di un bambino innamorato di uno strumento. Era una forza della natura", ha dichiarato il cantante in quell'occasione.

"L'incontro con il signor Grohl è stata una delle migliori esperienze della mia vita!", ha raccontato poi Nandi. "Dave Grohl è fantastico, gentile e amichevole! Non posso credere che voglia scrivere una canzone con me e mi abbia chiesto di esibirmi sul palco con i Foo Fighters! Fantastico".

Qui la conversazione tra i due.