Eddie Vedder: "ecco come Bruce Springsteen mi convinse a cantare con lui Highway To Hell degli AC/DC". Guarda il video

Eddie Vedder e Bruce Springsteen si conoscono da tempo e a legarli è una bella amicizia. Spesso i due musicisti si sono ritrovati a suonare insieme sul palco e, in una di queste occasioni, è accaduta una cosa molto divertente. Il frontman dei Pearl Jam ha raccontato l’episodio durante la sua recente intervista per The Howard Stern Show.

La storia risale al 2014, quando Eddie Vedder realizzò un tour solista mentre Bruce Springsteen tenne una lunga serie di concerti con la E Street Band. Secondo il cantante il tour del Boss era di ben altro livello rispetto al suo: “Io suonavo in teatri, mentre lui suonava in questi giganteschi stadi del cricket, oppure all’Aussie Rules Football, insomma si trattava di enormi strutture – ha raccontato – un bel giorno, però, ci siamo ritrovati a suonare nella stessa città e nello stesso periodo, così capitava che dopo i nostri rispettivi show ci incontrassimo per cenare insieme con Little Steven. È stato davvero un bel viaggio rock quel tour. Io ero in compagnia con il cantante irlandese Glen Hansard (che apriva i suoi concerti ndr)”.

Una sera a Melbourne, Vedder non aveva concerti in programma e così decise di andare ad assistere a quello di Springsteen. A un certo punto, il manager del Boss lo chiamò nel backstage: “Quella volta avevo una serata libera così andai in città per il suo concerto – ha raccontato ancora Vedder – lo show avrebbe dovuto iniziare alle otto. Era le dieci passate quando Jon Landau venne da me e mi disse ‘Ehi, Bruce vorrebbe vederti!’. Io risposi ‘Oh no, sto bene qui’. Lui mi disse ancora ‘No, lui vuole vederti’. E io ‘No, preferirei non disturbarlo prima dello show’. Il manager continuò a insistere ‘No, penso che abbia qualcosa da dirti’. Io so che non voglio persone intorno prima di un live, così penso sia la stessa cosa per gli altri artisti. A tanti va bene, ma invece a me non piace”.

Di fronte a quella richiesta così pressante, Eddie Vedder non poté dire di no e così andò nel backstage per incontrare il Boss: “Mi disse ‘Ehi, ho un’idea. Ecco il piano. Come prima canzone voglio fare Highway To Hell degli AC/DC. Tu canti una strofa, io ne canto un’altra e poi hai finito. Puoi bere birra, puoi fare qualsiasi cosa tu voglia, ma non faremo roba tipo un encore, così non dovrai aspettare qua dietro. La facciamo come prima canzone dello show, la canti con me e poi puoi andare’. Ed ecco come andò – ha proseguito il frontman dei Pearl Jam – chiamò il suo assistente e ci fece portare il testo della canzone”. Vedder non era preparato a esibirsi quella sera ma di fronte alla richiesta del Boss non poteva certo dire di no, così ha accettato e si è esibito con lui in un duetto memorabile. Tra l'altro, quella sera c'era anche un altro ospite speciale alla chitarra, ovvero Tom Morello.

Oggi Vedder considera quella performance come un privilegio perché per lui avere la possibilità di suonare accanto a leggende della musica come Springsteen, ma anche Neil Young o Pete Townshend, rappresenta qualcosa di magico. “La parte migliore di quando ti esibisci in queste occasioni non è suonare di fronte al pubblico in realtà – ha detto ancora Eddie – la parte migliore è quando siedi nel backstage insieme a Pete, Bruce o Neil. È quanto ti ritrovi intorno a un tavolino, quando stai seduto sul divano ad ascoltarli cantare e suonare. Suonare in fronte al pubblico è il prezzo da pagare per essere ammessi a tutto questo. Il momento in cui senti l’artista di fronte a te che entra in connessione con te e impara gli accordi, è davvero qualcosa di bello”.

Quella del 2014 non è stata la prima esibizione di Vedder con Springsteen: i due musicisti, infatti, hanno suonato insieme diverse altre volte, come ad esempio in occasione del Vote For Change durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2004. Per quello show, i due suonarono sia canzoni dei Pearl Jam che canzoni del Boss: “Mi invitò in New Jersey – ha ricordato Eddie – suonammo Darkness On The Edge Of Town, No Surrender e poi Betterman. In quel periodo Clarence Clemons e Danny Federici erano ancora vivi. L’assolo di chitarra fu Clarence a suonarlo”.

Quando musicisti di questo calibro suonano insieme è un momento magico anche e soprattutto per i fan; la speranza è quella di poter rivedere prima o poi Eddie Vedder e Bruce Springsteen esibirsi sullo stesso palco come accaduto in queste due memorabili occasioni.