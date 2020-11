I Green Day, con il loro progetto parallelo The Network, annunciano l'uscita di un nuovo album. Guarda il video

Sembra che i Green Day, con uno dei loro progetti paralleli, abbiano pronta nuova musica da pubblicare. Dopo l'uscita del loro tredicesimo album in studio Father of All… all'inizio di quest'anno la band di Billie Joe Armstrong, celata dietro le "maschere" dei The Network, sarebbe pronta a pubblicare nuovo materiale.

La band, una delle tante reincarnazioni dei Green Day insieme ai Foxboro Hot Tubs, hanno pubblicato il loro unico album in studio Money Money 2020 nel 2003, ma sembra che proprio in questo 2020 il gruppo "anonimo" sia ricomparso con tanto di nuovo profilo instagram, un nuovo video e un comunicato stampa.

La band, nascosta dietro fasce e maschere, ha pubblicato un breve video accompagnato da un messaggio che lascia ben pochi dubbi al ritorno della band a quasi vent'anni di distanza: "I The Network si sono formati nell'anno 2003, adempiendo ad un'antica profezia che prevedeva che noi, i suoi membri scelti, avremmo lanciato un severo avvertimento all'umanità sotto forma di musica... Pubblicato come album intitolato Money Money 2020, abbiamo puntato i riflettori sulle follie e sulla vanità del genere umano. Raggiungendo rapidamente fama e fortuna, siamo stati spesso scambiati per la più grande band rock 'n' roll, i Green Day. Questo confronto terreno è quasi comico quanto gli umani che abitano questo pianeta morente! [...] L'uscita di "Money Money 2020 Part II" servirà come lezione finale! All'interno dei codici binari di questo album esistono le chiavi del nostro DNA passato, presente e futuro! Gli dei stanno ridendo e adesso sta a voi provare che si stanno sbagliando..."